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20:45, 20 февраля 2024 года

В орловском реставрационно-строительном техникуме открыли учебно-производственный комплекс

Он состоит из трех мастерских.



В реставрационно-строительном техникуме Орла начала работу новый комплекс. На его базе студенты обучаются резьбе по дереву, занимаются декоративно-художественными покрасками и реставрацией декоративных штукатурок.

Также студенты осваивают в новых мастерских производство сувенирной продукции, изготавливают изделия из дерева для церквей и храмов. Техникум является единственным учреждением на Орловщине, где готовят специалистов по профессии "Строительный реставратор".

Сначала они учатся создавать новые изделия, изучают столярные работы, резьбу по дереву, и делают новые изделия, как копию старого, - рассказал мастер производственного обучения Орловского реставрационно-строительного техникума Юрий Рябинкин.

С молодыми профессионалами познакомилась корреспондент "Вести-Орел" Эльза Ахмедбекова.



Эльза Ахмедбекова
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