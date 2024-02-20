В орловском реставрационно-строительном техникуме открыли учебно-производственный комплекс
Он состоит из трех мастерских.
В реставрационно-строительном техникуме Орла начала работу новый комплекс. На его базе студенты обучаются резьбе по дереву, занимаются декоративно-художественными покрасками и реставрацией декоративных штукатурок.
Также студенты осваивают в новых мастерских производство сувенирной продукции, изготавливают изделия из дерева для церквей и храмов. Техникум является единственным учреждением на Орловщине, где готовят специалистов по профессии "Строительный реставратор".
– Сначала они учатся создавать новые изделия, изучают столярные работы, резьбу по дереву, и делают новые изделия, как копию старого, - рассказал мастер производственного обучения Орловского реставрационно-строительного техникума Юрий Рябинкин.
С молодыми профессионалами познакомилась корреспондент "Вести-Орел" Эльза Ахмедбекова.