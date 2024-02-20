В Орловской области возбудили уголовное дело за гонки на снегоходах
Местные жители устроили их на территории мемориального комплекса.
Фото: следственный комитет
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 20 февраля провел оперативное совещание в формате видео-конференц-связи. Глава ведомства выслушал доклады о расследовании резонансных происшествий.
Внимание Бастрыкина привлекло происшествие в Орловской области где на территории Кривцовского мемориала местные жители устроили гонки на снегоходах. Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Следователи ищут причастных лиц, сообщилив информационном центре СК России.