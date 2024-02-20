вторник 20.02.2024 22:13:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:20, 20 февраля 2024 года

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев приехал в Орел

Итоги года на коллегии подвели 20 февраля.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина прошло расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры. В нем поучаствовал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, руководители правоохранительных органов, прокуроры.

Глава региона отметил, что определяющим вектором взаимодействия с прокуратурой является общая работа, направленная на развитие региона и поддержку людям.

Прежде всего – среди приоритетов остаются национальные проекты. Наше тесное сотрудничество и совместный контроль при их реализации позволяют добиваться высокого процента освоения бюджетных средств. В 2023 году на эти цели направлено более 10,4 млрд рублей, - подчеркнул глава региона.

С основным докладом выступил прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Он отметил, что в 202 году первостепенными задачами для надзорного ведомства стали вопросы защиты прав граждан. В первую очередь, это несовершеннолетние, ветераны, инвалиды.

В различных сферах правоотношений пресечено более 88 тысяч нарушений закона, внесено почти 27 тысяч актов реагирования, около 16 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 278 уголовных дел, - сообщили в пресс-службе областного правительства.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.