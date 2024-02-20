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17:20, 20 февраля 2024 года Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев приехал в Орел Итоги года на коллегии подвели 20 февраля.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина прошло расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры. В нем поучаствовал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, руководители правоохранительных органов, прокуроры.



Глава региона отметил, что определяющим вектором взаимодействия с прокуратурой является общая работа, направленная на развитие региона и поддержку людям.



– Прежде всего – среди приоритетов остаются национальные проекты. Наше тесное сотрудничество и совместный контроль при их реализации позволяют добиваться высокого процента освоения бюджетных средств. В 2023 году на эти цели направлено более 10,4 млрд рублей, - подчеркнул глава региона.



С основным докладом выступил прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Он отметил, что в 202 году первостепенными задачами для надзорного ведомства стали вопросы защиты прав граждан. В первую очередь, это несовершеннолетние, ветераны, инвалиды.



– В различных сферах правоотношений пресечено более 88 тысяч нарушений закона, внесено почти 27 тысяч актов реагирования, около 16 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 278 уголовных дел, - сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



