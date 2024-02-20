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20:00, 20 февраля 2024 года Орловцам напомнили о том, как защитить аккаунт в Telegram Мошенники обзавелись новой схемой.



Фото: архив "Вестей"

Жителям Орловской области напомнили, что им могут приходить сообщения с аккаунтов, которые называются "администрацией", "службой поддержки", "безопасность". Для некой проверки предлагается перейти по ссылкам, которые ведут на фишинговые сайты. После этого велика вероятность потерять аккаунт и каналы, которые вы ведете.



– Ссылки ведут на страницы, название которых незначительно отличается от официального сайта Telegram, - поясняет тг-канал "Телеграммы из Орла".



Нужно быть внимательным, иначе можно принять адрес за официальный ресурс. Специалисты советуют удалять такие сообщения, не переходить ни по каким ссылкам, а пользователей, рассылающих подобный спам, - блокировать. Для большей безопасности установите двухфакторную аутентификацию.





Сергей Силаев



