Орловцам напомнили о том, как защитить аккаунт в Telegram
Мошенники обзавелись новой схемой.
Фото: архив "Вестей"
Жителям Орловской области напомнили, что им могут приходить сообщения с аккаунтов, которые называются "администрацией", "службой поддержки", "безопасность". Для некой проверки предлагается перейти по ссылкам, которые ведут на фишинговые сайты. После этого велика вероятность потерять аккаунт и каналы, которые вы ведете.
– Ссылки ведут на страницы, название которых незначительно отличается от официального сайта Telegram, - поясняеттг-канал "Телеграммы из Орла".
Нужно быть внимательным, иначе можно принять адрес за официальный ресурс. Специалисты советуют удалять такие сообщения, не переходить ни по каким ссылкам, а пользователей, рассылающих подобный спам, - блокировать. Для большей безопасности установите двухфакторную аутентификацию.