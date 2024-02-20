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17:00, 20 февраля 2024 года В орловский храм пожертвовали старинную икону Образ был написан в 19 веке.



Фото: Орловская митрополия

В Свято-Никольский храм поселка Хотынец пожертвовали старинную икону. Ее передал глава Хотынецкого района Евгений Никишин.



Он рассказал, что икона попала к нему в руки совершенно случайно. В день празднования Сретения Господня глава района решил, что ее место в Свято-Никольском храме поселка Хотынец. На иконе изображен апостол Иоанн Богослов, а также присутствует надпись на церковно-славянском языке.



Настоятель Никольского храма протоиерей Владимир Чепурченко подтвердил, что образ является старинным. Он был написан в 19 веке в память о боярине Иоанне Николаевиче Соколове, скончавшемся 15 февраля 1835 года.



Для изучения и реставрации старинную икону отправят в музей Орловской епархии. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





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