вторник 20.02.2024 22:13:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:00, 20 февраля 2024 года

Орловская студентка победила во всероссийском конкурсе эссе "Моя история"

Ульяна Кузина участвовала в номинации "Связь истории страны и личной истории человека в спектакле "Матросская Тишина".



Пьеса Александра Галича "Матросская Тишина" о бедной еврейской семье живущей в сложное для страны время. Сначала становление советской власти, затем Великая Отечественная война.

- Пьеса очень интересная. Она поднимает актуальные темы, которые понятны и современному человеку. Красной нитью через все произведение проходят отношения отца и сына, - рассказала студентка 2-го курса мезенского педагогического колледжа Ульяна Кузина.

По мнению педагога Ульяны и руководителя ее проекта Галины Ивановой история гонения еврейского народа, рассказанная Галичем, чем-то созвучна с сегодняшним положением России.

- То же непрятие, то же обвинение во всех тяжких грехах, которые не совершались никогда. И в какой-то степени мы видим, как исторический путь одного народа наложился на исторический путь другого народа, - отметила Галина Иванова.

За свое эссе Ульяна Кузина привезла из Москвы награду. В конкурсах научно-исследовательских работ она участвовала уже не раз, поэтому однокурсники называют ее профессором, а преподаватели гордятся такой студенткой.


Татьяна Тимохина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.