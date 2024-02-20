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19:00, 20 февраля 2024 года Орловская студентка победила во всероссийском конкурсе эссе "Моя история" Ульяна Кузина участвовала в номинации "Связь истории страны и личной истории человека в спектакле "Матросская Тишина".







Пьеса Александра Галича "Матросская Тишина" о бедной еврейской семье живущей в сложное для страны время. Сначала становление советской власти, затем Великая Отечественная война.



- Пьеса очень интересная. Она поднимает актуальные темы, которые понятны и современному человеку. Красной нитью через все произведение проходят отношения отца и сына, - рассказала студентка 2-го курса мезенского педагогического колледжа Ульяна Кузина.



По мнению педагога Ульяны и руководителя ее проекта Галины Ивановой история гонения еврейского народа, рассказанная Галичем, чем-то созвучна с сегодняшним положением России.



- То же непрятие, то же обвинение во всех тяжких грехах, которые не совершались никогда. И в какой-то степени мы видим, как исторический путь одного народа наложился на исторический путь другого народа, - отметила Галина Иванова.



За свое эссе Ульяна Кузина привезла из Москвы награду. В конкурсах научно-исследовательских работ она участвовала уже не раз, поэтому однокурсники называют ее профессором, а преподаватели гордятся такой студенткой.





Татьяна Тимохина



