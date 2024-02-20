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18:20, 20 февраля 2024 года Жители Орловщины занимаются гвоздестоянием Это древняя йогическая и буддистская практика, пришедшая из Индии.







Практики гвоздестояния пользуются популярностью в мире. Некоторые орловцы активно ими занимаются. Гвоздестояние – это физическое и психологическое упражнение, позволяющее улучшить приток крови, нормализовать работу мозга и сердца. В ответ на боль выделяется гормон счастья, который приглушает острые ощущения в ногах. Легкий болевой эффект оказывает стимулирующий эффект.



Подходит такое не всем. Гвоздестояние противопоказано беременным и кормящим женщинам, людям с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Такие доски с гвоздями называются Садху. Пораниться на качественных досках и при правильной технике исполнения процедуры невозможно – вступают в силу законы физики.





Александра Бахтина



