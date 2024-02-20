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14:30, 20 февраля 2024 года Орловца приговорили к 12 годам колонии за побег, кражу и изнасилование Мужчина сбежал из лечебного учреждения в Мценске и совершил ряд преступлений в Орле.





В Орловской области 22-летнего мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима за побег из места лишения свободы, нарушение неприкосновенности жилища, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, в июне 2022-го года осужденный, отбывавший наказание в мценской колонии, находился в райцентре в лечебном учреждении. Сбежав из него, мужчина добрался до Орла, где в одной похитил одежду и обувь. Дальше осужденный совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении двух женщин.





Артем Ежаков



