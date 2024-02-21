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13:30, 21 февраля 2024 года Инвестиции в экономику Орловской области достигли пяти миллиардов Показатель за год увеличился на 25%.



Фото: архив "Вести-Орел"

Общий объем инвестиций промышленных предприятий Орловской области в 2023 году составил порядка пяти миллиардов рублей. Такие цифры озвучил глава региона Андрей Клычков на заседании правительства.



- В течение 2023 года, несмотря на условия жесткого санкционного давления, благодаря принятым мерам государственной поддержки продолжался восстановительный рост промышленного комплекса региона. И в результате – мы сработали с плюсом: индекс промышленного производства составил 100,2%, - подчеркнул Клычков.



Промышленные предприятия региона в 2023 году отгрузили товаров на 239 миллиардов рублей. Темп роста к предыдущему году составил 109,1%. В сфере промышленности в Орловской области заняты более 45 тысяч человек. Средняя зарплата по итогам 2023 года составила 48 тысяч рублей.





Сергей Силаев



