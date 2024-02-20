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19:30, 20 февраля 2024 года Циклон принесет потепление в Орловскую область Термометры покажут отметки выше нуля как днем, так и ночью.





Начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов опубликовал прогноз погоды на предстоящие дни. По словам метеоролога, ближайшей ночью ожидается легкий мороз. Дальше в регион с западных территорий придет циклон, который принесет практически весеннюю погоду. Температура будет плюсовой как в дневные, так и в ночные часы.



21 февраля в области ночью ожидается небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Столбики термометров ночью покажут от трех до восьми градусов мороза, днем от трех градусов мороза до плюс двух тепла.



22 февраля прогнозируются небольшие осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем с дождем. Ночью температура будет колебаться от минус четырех до плюс одного, днем – от минус четырех до плюс одного.



23 февраля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью: от минус двух до плюс трех градусов. Днем – от минус одного до плюс четырех.





Артем Ежаков



