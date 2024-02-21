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8:00, 21 февраля 2024 года

Житель Орла добровольно сдал незарегистрированное ружье

Он пришел в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Фото: архив "Вести-Орел"

54-летний орловец решил добровольно сдать незарегистрированное ружье. Росгвардейцам мужчина пояснил, что оружие принадлежало его покойному деду, который жил в одном из сел Орловского округа.

Правоохранители осмотрели гладкоствольное ружье. Теперь мужчину ждет вознаграждение в размере восьми тысяч рублей.

- В 2023 году по программе сдачи незарегистрированного оружия, составных частей, боеприпасов на возмездной основе в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии жители Орловской области передали 55 единиц оружия, 155 патронов и один снаряд времен Великой Отечественной войны. Сумма вознаграждения составила более 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.


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