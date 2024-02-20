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15:30, 20 февраля 2024 года Орловцы получили награды за спасение человека из огня Грамот за мужество удостоены Алексей Егоров и Антон Ильичев.



Фото: администрация Орловского муниципального округа

4 ноября 2023 года на телефон дежурного Орловского муниципального округа поступил звонок о возгорании в жилом доме. Пожар вспыхнул в деревне Мерцалово.



Алексей Егоров и Антон Ильичев находились неподалеку, когда пришла беда. Они узнали, что внутри горящего дома находится мужчина-инвалид. Не дожидаясь приезда пожарных, Алексей и Антон вошли в горящий дом и спасли инвалида Владимира, сообщили в пресс-службе администрации Орловского округа.



Глава Орловского муниципального Роман Жуков округа вручил местным жителям награды от управления МЧС России по Орловской области. Алексей Егоров забрал грамоту самостоятельно, а Антон Ильичев прийти не смог. Грамоту ему передаст мама.





Сергей Силаев



