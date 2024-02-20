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20:30, 20 февраля 2024 года В Орловской области могут появиться населенные пункты трудовой славы Законопроект поддержали на заседании профильного комитета.





В Орловской области могут появиться населенные пункты трудовой славы. С инициативой выступил депутат Иван Дынкович. В комитете облсовета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству законопроект поддержали.



Проект предлагает установить правовые основы присвоения городам, поселкам городского типа, поселкам, селам, деревням региона, сыгравшим значительную роль в его истории, почетного звания "Населенный пункт трудовой славы". Это будет делаться для увековечения трудовых подвигов, а также в целях сохранения военно-исторического наследия, сообщили в облсовете.



Подобные нормы уже есть в законодательстве Рязанской, Костромской, Тамбовской, Калужской областей.





Артем Ежаков



