вторник 20.02.2024 22:12:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:30, 20 февраля 2024 года

Юные орловцы вышли в финал Всероссийского конкурса "Начни игру"

Это Александр Закаблук, Анна Никольская и Ярослав Воропаев.

Фото: архив "Вести-Орел"

Конкурс проводится для создателей видеоигр и мобильных игр. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Хочу пожелать ребятам удачи. Они вышли в финал и поедут представлять наш регион, - отметил Клычков.

Финал пройдет с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан. В нем примут участие более 400 создателей видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также гости из Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы. Финалистам предстоит решать кейсы от партнеров и защищать авторские разработки перед инвесторами.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.