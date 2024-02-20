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16:30, 20 февраля 2024 года Юные орловцы вышли в финал Всероссийского конкурса "Начни игру" Это Александр Закаблук, Анна Никольская и Ярослав Воропаев.



Фото: архив "Вести-Орел"

Конкурс проводится для создателей видеоигр и мобильных игр. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



- Хочу пожелать ребятам удачи. Они вышли в финал и поедут представлять наш регион, - отметил Клычков.



Финал пройдет с 1 по 5 марта 2024 года в Республике Татарстан. В нем примут участие более 400 создателей видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также гости из Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы. Финалистам предстоит решать кейсы от партнеров и защищать авторские разработки перед инвесторами.





Сергей Мерцалов



