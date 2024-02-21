Орловцу выписали 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов
Такое решение принял суд.
Фото: архив "Вести-Орел"
Житель Ливенского района длительное время не уплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина нигде не работал, недвижимое имущество за ним не числилось. В итоге по алиментам накопился долг в 170 тысяч рублей.
К делу подключились судебные приставы. По решению суда должнику назначили 40 часов обязательных работ. Нарушителя также предупредили, что в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов его привлекут к уголовной ответственности.
Принятые меры принесли положительный результат. Отработав 40 часов обязательных работ, мужчина оплатил часть задолженности. Взыскание оставшегося долга и текущих платежей находится на контроле судебного пристава, сообщили в пресс-службе УФССП по Орловской области.