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12:00, 20 февраля 2024 года

Три ветерана СВО представят Орловскую область на Кубке Защитников Отечества

Алексей Кельмеску, Григорий Кунцев и Руслан Купреев будут состязаться в пулевой стрельбе и стрельбе из лука.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Калуге с 21 по 24 февраля пройдет Кубок Защитников Отечества, организованный одноименным фондом совместно с Паралимпийским комитетом России при поддержке Министерства спорта РФ. На соревнования приедут более 200 ветеранов СВО из 28 регионов страны.

Честь Орловщины будут отстаивать Алексей Кельмеску, Григорий Кунцев и Руслан Купреев. Они будут состязаться в пулевой стрельбе и стрельбе из лука, сообщает региональный информационный портал.

Также на соревнованиях организованы выступления в пауэрлифтинге, настольном теннисе, волейболе сидя и армрестлинге.


Артем Ежаков
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