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12:30, 20 февраля 2024 года

В селе Бельдяжки Кромского района скоро откроется новый ФАП

Здание построили взамен старенького фельдшерско-акушерского пункта.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Кромском районе готовятся к открытию нового фельдшерско-акушерского пункта. Его возвели благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Новое здание заменит старенький ФАП, построенный полвека назад. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, модульный ФАП гораздо просторнее предшественника и будет работать автономно.
  

Возвести ФАП удалось всего за месяц. В январе и феврале сюда поставили необходимое для полноценной работы оборудование. 

Сегодня фельдшерско-акушерский пункт в селе Бельдяжки обслуживает почти 300 человек из пяти населенных пунктов. Новый ФАП - пятый по счету, который построили Кромском районе по нацпроекту "Здравоохранение".


Сергей Мерцалов
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