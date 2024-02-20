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11:00, 20 февраля 2024 года В Орле пока неизвестны сроки возращения троллейбусов на Выгонку Для запуска маршрута нужен ремонт подстанции.





В Орле пока неизвестны сроки возращения троллейбусов на Выгонку. Это следует из ответа пресс-службы мэрии в комментариях под трансляцией губернатора Андрея Клычкова. Соответствующий вопрос задал один из зрителей.



Как рассказала городская администрация, организовать движение троллейбуса №8 по ранее действовавшей схеме планируется после завершения ремонта подстанции №10 на улице Елецкой.

"Ремонт достаточной сложный и назвать точных сроков его окончания мы, к сожалению, не можем", – следует из ответа. Напомним, движение троллейбусов на Выгонку приостановлено с конца 2023-го года.





Артем Ежаков



