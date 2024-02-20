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11:30, 20 февраля 2024 года В орловских отделениях Соцфонда появится новый рабочий день Начиная с марта, прием посетителей также будет вестись каждую последнюю субботу месяца.





В орловских отделениях Соцфонда увеличат число рабочих дней. Начиная с марта, прием посетителей также будет вестись каждую последнюю субботу месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.



В этот день посетители смогут получить полный спектр услуг Соцфонда. Первым таким дополнительным днем приема станет 30 марта. Специалисты клиентских служб в Орле, Ливенском и Мценском районах будут работать с 9:00 до 16:00, в остальных районах – с 9:00 до 13:00.





Артем Ежаков



