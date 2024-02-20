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10:09, 20 февраля 2024 года Бастрыкин поручил следователям изучить обстоятельства ДТП со школьным автобусом под Орлом Авария случилась в Малой Куликовке 19 февраля.



Фото: сообщество в "ВКонтакте" ИНЦИДЕНТ | ОРЕЛ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Орловской области Петру Юдину организовать процессуальную проверку по факту ДТП со школьным автобусом. Также проверку проводит региональная прокуратура.



Авария случилась утром 19 февраля в Малой Куликовке. По предварительной информации управления Госавтоинспекции региона, водитель школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением и ушел в занос с наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. В автобусе находились несовершеннолетние. Никто не пострадал.





Артем Ежаков



