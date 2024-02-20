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10:30, 20 февраля 2024 года

Клычков призвал орловцев информировать об отсутствии электроэнергии

Сообщить об этом можно по телефону 8-800-220-0-220 или через мобильное приложение "Есть свет!".

Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Орловской области, которые остались без электричества из-за последствий ледяного дождя, могут обратиться за помощью на телефон "Светлой линии 220" (8-800-220-0-220) или использовать мобильное приложение "Есть свет!". Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

- У кого есть проблема с электричеством - сообщайте, чтобы мы могли до каждой точки дойти и обеспечить электроэнергией всех жителей, - подчеркнул глава региона.

Напомним, работы по устранению последствий непогоды велись все выходные. Орловским энергетикам помогали коллеги из соседних регионов.


Сергей Мерцалов
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