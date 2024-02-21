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7:30, 21 февраля 2024 года В Орловской области солнце может вызвать помехи в телевещании С 21 февраля в регионе началось явление весенней интерференции.





21 февраля в Орловской области начался период солнечной интерференции. Солнце может вызвать помехи на экранах телевизоров и в радиоприемниках до 15 марта. Неполадки ожидаются в период с 11:18 по 13:06. Продлиться они могут от нескольких секунд до пяти минут в сутки.



График возможных солнечных проявлений в эфире публикуется на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид", сообщает РТРС "Орловский ОРТПЦ".



Для борьбы с зависанием нужно перезагрузить телевизор или приставку, а если не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов.





Артем Ежаков



