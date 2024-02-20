Главная » Новости



10:00, 20 февраля 2024 года Под Орлом "Мазда" протаранила "МАЗ" Водителя легковушки доставили в больницу.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Грузовой "МАЗ" и легковушка "Мазда" не разъехались на трассе под Орлом ночью 20 февраля. Водителю легкового автомобиля потребовалась помощь медиков.



ДТП случилось недалеко от Орла в районе 23 километра. За рулем "Мазды" находился 22-летний водитель. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой "МАЗ". После столкновения иномарка превратилась в груду металлолома.



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, от удара "МАЗ" въехал в металлическое ограждение. К счастью, 34-летний водитель большегруза не пострадал.





Сергей Мерцалов



