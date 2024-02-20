Главная » Новости



9:30, 20 февраля 2024 года Андрей Клычков встретился с семьями участников СВО Разговор шел о мерах поддержки, оказываемых родственникам военнослужащих.



Фото: портал правительства Орловской области

19 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с семьями участников СВО в филиале госфонда "Защитники Отечества". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Разговор шел о мерах поддержки, оказываемых родственникам военнослужащих. В частности, только в филиал госфонда за время его работы обратились 1050 раз, из которых 200 раз – с начала 2024-го года.



В данный момент в регионе можно компенсировать до 100 тысяч рублей за газификацию домовладений, где собственник не только сам участник СВО, но и члены его семьи. Также семьи мобилизованных имеют право на внеочередное оказание плановой медицинской помощи, преимущество в зачислении детей в государственные образовательные организации региона, на предоставление льготных путевок в региональные организации детского отдыха, а также многое другое.



На встрече родственники бойцов озвучили пожелания по совершенствованию взаимодействия различных ведомств в вопросе предоставления мер соцгарантий.





Артем Ежаков



