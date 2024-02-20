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20:52, 19 февраля 2024 года

В Госдуме показали фильм "Стаханов. Русский характер"

Картина вышла на федеральный уровень.



Проект ГТРК "Орел", поддержанный президентским фондом культурных инициатив, вышел на новый уровень. Фильм "Стаханов. Русский характер" смотрели в Госдуме.

Документальная картина повествует о легендарном шахтере и нашем земляке Алексее Стаханове. Ее уже увидели сотни орловских школьников, а теперь показали в нижней палата парламента РФ. Зрителями стали гости из Луганской Народной Республики.

Но оказалось - все хорошо. Фильм был воспринят с благосклонностью, даже кто-то прослезился, женщины, наверное, они все-таки почувствовали Родину. Когда они увидели наше отношение, наше доброе отношение к этому, наш интерес, - отметил автор фильма Игорь Свеженцев.


Евгения Пьянова
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