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17:40, 19 февраля 2024 года Орловская область получила 80 автобусов Об этом сообщили в Минстрое.



Фото: министерство строительства РФ

Министерство строительства РФ сообщило, что в двух регионах завершились поставки автобусов за счет средств специальных казначейских кредитов. Это Московская и Орловская области. Орловщина получила 80 автобусов "ПАЗ" и "ГАЗ" средней и малой вместимости.



– Новые автобусы в Московской и Орловской областях оснащены тахографами, речевыми информаторами, системами навигации, видеонаблюдения, климат-контроля, автоматической оплаты проезда. Автобусы будут работать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, - заявил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.



В Орловской области автобусы будут ездить в Мценске и Мценском районе, а также в Ливнах, Ливенском, Покровском районе и не только. Обновление парков общественного транспорта ведется по поручению главы государства Владимира Путина.





Сергей Силаев



