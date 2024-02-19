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17:40, 19 февраля 2024 года

Орловская область получила 80 автобусов

Об этом сообщили в Минстрое.

Фото: министерство строительства РФ

Министерство строительства РФ сообщило, что в двух регионах завершились поставки автобусов за счет средств специальных казначейских кредитов. Это Московская и Орловская области. Орловщина получила 80 автобусов "ПАЗ" и "ГАЗ" средней и малой вместимости.

Новые автобусы в Московской и Орловской областях оснащены тахографами, речевыми информаторами, системами навигации, видеонаблюдения, климат-контроля, автоматической оплаты проезда. Автобусы будут работать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, - заявил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В Орловской области автобусы будут ездить в Мценске и Мценском районе, а также в Ливнах, Ливенском, Покровском районе и не только. Обновление парков общественного транспорта ведется по поручению главы государства Владимира Путина.


Сергей Силаев
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