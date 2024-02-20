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8:00, 20 февраля 2024 года

В Орловской области завершается капремонт шести поликлиник

Работы ведутся благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В 2024 году на Орловщине отремонтируют шесть поликлиник. Капремонт продолжается в Колпнянской, Новодеревеньковской, Сосковской, Должанской, Мценской ЦРБ и поликлинике № 3 Орла. Об этом сообщили на заседании правительства региона 19 февраля.

Как пишет региональный инфопортал, в ближайшее время капремонт ждет здание детского больничного корпуса Мценской ЦРБ. Проектно-сметная документация уже направлена на госэкспертизу.

Также сообщается, что завершен капремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в Новодеревеньковском и Мценском районах. Приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию две быстровозводимые модульные конструкции ФАПов в Ливенском и Покровском районах. Еще два таких ФАПа закупят для Колпнянского и Залегощенского районов.

Пополнятся учреждения здравоохранения Орловской области и новыми автомобилями. Ожидается поставка 11 машин скорой медицинской помощи.


Сергей Мерцалов
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