Главная » Новости



8:00, 20 февраля 2024 года В Орловской области завершается капремонт шести поликлиник Работы ведутся благодаря нацпроекту "Здравоохранение".



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В 2024 году на Орловщине отремонтируют шесть поликлиник. Капремонт продолжается в Колпнянской, Новодеревеньковской, Сосковской, Должанской, Мценской ЦРБ и поликлинике № 3 Орла. Об этом сообщили на заседании правительства региона 19 февраля.



Как пишет региональный инфопортал, в ближайшее время капремонт ждет здание детского больничного корпуса Мценской ЦРБ. Проектно-сметная документация уже направлена на госэкспертизу.



Также сообщается, что завершен капремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в Новодеревеньковском и Мценском районах. Приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию две быстровозводимые модульные конструкции ФАПов в Ливенском и Покровском районах. Еще два таких ФАПа закупят для Колпнянского и Залегощенского районов.



Пополнятся учреждения здравоохранения Орловской области и новыми автомобилями. Ожидается поставка 11 машин скорой медицинской помощи.





Сергей Мерцалов



