В Орловской области завершается капремонт шести поликлиник
Работы ведутся благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
В 2024 году на Орловщине отремонтируют шесть поликлиник. Капремонт продолжается в Колпнянской, Новодеревеньковской, Сосковской, Должанской, Мценской ЦРБ и поликлинике № 3 Орла. Об этом сообщили на заседании правительства региона 19 февраля.
Как пишетрегиональный инфопортал, в ближайшее время капремонт ждет здание детского больничного корпуса Мценской ЦРБ. Проектно-сметная документация уже направлена на госэкспертизу.
Также сообщается, что завершен капремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в Новодеревеньковском и Мценском районах. Приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию две быстровозводимые модульные конструкции ФАПов в Ливенском и Покровском районах. Еще два таких ФАПа закупят для Колпнянского и Залегощенского районов.
Пополнятся учреждения здравоохранения Орловской области и новыми автомобилями. Ожидается поставка 11 машин скорой медицинской помощи.