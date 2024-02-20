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8:30, 20 февраля 2024 года В центре Орла прозвучат песни Шамана и Стаса Костюшкина А также Дениса Майданова, Александра Розенбаума и Ирины Дубцовой.



Фото: архив

В Орле пройдет цифровой фестиваль в честь 23 февраля. Областной центр присоединится к патриотическому мероприятию под названием "Родина-Герой".



В качестве площадок используются фасады зданий, где проецируются выступления артистов. Формат проведения фестиваля предполагает сочетание кино, поэзии и музыки. В Орле трансляцию организуют на здании правительства региона. Начало в 19.00, сообщили в пресс-службе администрации города.





– Уникальный формат мероприятия позволит насладиться зрителям и слушателям лучшими песнями Шамана, Дениса Майданова, Александра Розенбаума, Ирины Дубцовой, Стаса Костюшкина и других суперзвезд российской эстрады, - уточнили в мэрии.



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Сергей Силаев



