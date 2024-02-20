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19:50, 19 февраля 2024 года В 2024 году на Орловщине закупят почти 300 единиц медоборудования Аппаратуру получат 14 организаций.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области в 2024 году планируется закупить 281 единицу оборудования для 14 медорганизаций региона. Работа проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Как сообщили в пресс-службе правительства региона, семь единиц получит больница Боткина Орла, еще пять – Дмитровская ЦРБ, Малоархангельская – две единицы, детская поликлиника №1, №3, Краснозоренская ЦРБ, НКМЦ имени Круглой, а также Должанская, Верховская, Свердловская ЦРБ – по одной единице медицинского оборудования.



Также в рамках модернизации первичного звена системы здравоохранения планируется закупка оборудования для ФАПов. Напомним, в 2024 году на развитие первичного звена в Орловской области направят более полумиллиарда рублей.





Сергей Силаев



