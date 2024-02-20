Главная » Новости



19:30, 19 февраля 2024 года В Орловскую область придет оттепель Прогноз погоды по 22 февраля дали в региональном гидрометцентре.





Орловский гидрометцентр дал прогноз погоды по региону до 22 февраля включительно. Как сообщают синоптики, впереди умеренно морозная ночь, а далее ожидается оттепель с пограничными отрицательными и положительными температурами.



20 февраля на Орловщине прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до 18 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от одного до шести градусов мороза.



21 февраля ночью ожидается небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза, днем от минус трех до плюс двух градусов.



22 февраля ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, а днем – небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью термометры покажут от минус четырех до плюс одного градуса, днем – от минус двух до плюс трех градусов.





Артем Ежаков



