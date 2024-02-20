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19:00, 19 февраля 2024 года В Орле прошла международная научно-практическая конференция Ее посвятили 85-летию института развития образования.







В орловском "Кванториуме" прошла международная научно-практическая конференция к 85-летию института развития образования. Педагоги из детских садов, школ, учреждений СПО и дополнительного образования делились опытом и практиками друг с другом.



Специалисты выбрали необычный формат. Они делились передовым опытом в сфере преподавания: от развивающих игр до способов мотивации учеников и алгоритма выстраивания работы с социальными партнерами.



– Все составлено с QR-кодами. Помимо того, что специалисты видят, могут потом еще обратиться к данной информации. Это есть уже сейчас в свободно доступе, - отметила заместитель директора "Института развития образования" Орловской области Лариса Жиронкина.





Татьяна Тимохина



