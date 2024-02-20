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18:30, 19 февраля 2024 года

Под Орлом открылась выставка "Сказки Пушкина"

Экспозицию посвятили 225-летию со дня рождения великого поэта.



Этим летом в России будут отмечать 225-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Весь год пройдет под знаком большого юбилея и многие музеи и фонды уже начали работу. В выставочном зале Спасского-Лутовиного открылся вернисаж "Сказки Пушкина".

Чудесные иллюстрации предоставил государственный музей Пушкина. Посетители увидят работы Мавриной, Билибина, Милашевского и других самых известных иллюстраторов сказок поэта от дореволюционного времени до 1980-х годов.

- Мы не могли остаться в стороне. У нас много мероприятий, посвященных юбилею великого поэта, потому что для Ивана Сергеевича Тургенева Пушкин был кумиром, - рассказал директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин.

Сказок у Пушкина не много, но все они любимые, часто выученные наизусть еще в детстве, и всегда цитируемые. И все-всех героев его произведений можно встретить на выставке в Спасском-Лутовиново.


Эва Стасюлевич
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