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20:45, 19 февраля 2024 года В Орловской области на модернизацию первичного звена здравоохранения направят более полумиллиарда рублей Вопрос обсуждали на аппаратном совещании.



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В Орле на заседании правительства 19 февраля, которое провел губернатор Андрей Клычков, обсудили итоги выполнения региональной программы "Модернизация первичного звена системы здравоохранения" в 2023 году и планы на 2024 год. Глава региона отметил, что модернизация продолжится и в 2024 году. На эти цели предусмотрено 525 миллионов рублей.



– Вопросы модернизации первичного звена имеют особую социальную значимость и касаются подавляющего большинства жителей Орловской области. Поэтому контроль за реализацией данной программы должен быть усилен, - отметил Андрей Клычков.



В 2023 году построена детская поликлиника в Ливнах, капитально отремонтировали две районные поликлиники и одна - в областной центре, обновлены 11 ФАПов. Также было закуплено 14 автомобилей на 16,6 миллиона рублей.





Сергей Силаев



