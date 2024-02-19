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14:00, 19 февраля 2024 года

В Орле изучают обстоятельства ДТП со школьным автобусом

Проверку организовала прокуратура.

Фото: сообщество в "ВКонтакте" ИНЦИДЕНТ | ОРЕЛ

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка по факту ДТП со школьным автобусом. Авария случилась утром 19 февраля в Малой Куликовке. По предварительной информации управления Госавтоинспекции Орловской области, водитель школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением и ушел в занос с наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. В автобусе находились несовершеннолетние. Никто не пострадал.

Как заявили в прокуратуре, на место происшествия для координации действий правоохранителей выезжал прокурор Орловского округа. Ведомство изучает соблюдение законодательства при содержании и эксплуатации автодороги, организации перевозки детей к месту обучения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ее ход и результаты находятся на контроле ведомства.


Артем Ежаков
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