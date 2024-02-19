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17:30, 19 февраля 2024 года Орловские коммунальщики помогают восстанавливать Троицкий район ЛНР Аварийные бригады сформированы на базе предприятий Орла, Ливен и Мценска.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область продолжает оказывать помощь в восстановлении Луганской области. В подшефном Троицком районе дежурят ответственные специалисты из нашего региона.



- Состав представителей Орловской области формируется в том числе техническими специалистами в сфере ЖКХ, которые оказывают содействие в настройке и ремонте оборудования, - рассказали в департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.



На случай возникновения нештатных ситуаций на объектах ЖКХ Троицкого района дежурят семь аварийных бригад и 10 единиц техники, которые готовы прибыть на объекты. Бригады сформированы на базе "Орелгортеплоэнерго", "Орелводоканала", "Орелоблэнерго", а также водоканалов Мценска и Ливен. Материально-техническими средствами орловские специалисты обеспечены в полном объеме, сообщили в департаменте ЖКХ.





Сергей Мерцалов



