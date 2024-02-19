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13:30, 19 февраля 2024 года

Аварийные работы после ледяного дождя идут в 19 населенных пунктах Орловского округа

На прошлой неделе отключение электроэнергии затронуло все районы области.


Почти 28 тысяч человек остались без света в Орловской области из-за ледяного дождя на прошлой неделе. Пик всех отключений пришелся на 16 февраля.

К ликвидации последствий были подключены также специалисты из соседних регионов. За дни круглосуточной работы осмотрено более 2,5 тысячи километров линий электропередач, заменено более 50 опор, вырублено почти 600 деревьев. Работы еще ведутся в 19 населенных пунктах Орловского округа.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил завершить аварийные работы 19 февраля. Также глава региона дал задачу подготовить представления на поощрения рабочих, устранявших последствия непогоды.


Екатерина Габова
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