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12:30, 19 февраля 2024 года В Глазуновском районе погасили долги бюджетных учреждений за газ Накопилось более 900 тысяч рублей.





В Глазуновском районе проверили исполнение законодательства в сфере ЖКХ в части оплаты задолженности за потребленные ресурсы. Выяснилось, что здесь своевременно не оплачивался природный газ для нужд образовательных и других муниципальных учреждений. Накопилось больше 918 тысяч рублей долга.



За нарушение должностное лицо районной администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. Долг перед поставщиками погашен, сообщили в прокуратуре.





Артем Ежаков



