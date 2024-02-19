В Глазуновском районе погасили долги бюджетных учреждений за газ
Накопилось более 900 тысяч рублей.
В Глазуновском районе проверили исполнение законодательства в сфере ЖКХ в части оплаты задолженности за потребленные ресурсы. Выяснилось, что здесь своевременно не оплачивался природный газ для нужд образовательных и других муниципальных учреждений. Накопилось больше 918 тысяч рублей долга.
За нарушение должностное лицо районной администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. Долг перед поставщиками погашен, сообщили в прокуратуре.