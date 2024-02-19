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11:24, 19 февраля 2024 года Под Орлом опрокинулся школьный автобус с детьми ДТП случилось в Малой Куликовке.



Фото из архива и является иллюстрацией

В девятом часу утра 19 февраля на улице Центральной в Малой Куликовке произошло ДТП. По предварительной информации управления Госавтоинспекции Орловской области, водитель школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением и ушел в занос с наездом на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием. В автобусе находились несовершеннолетние.



Как заявили в ведомстве, никто не пострадал.





Артем Ежаков



