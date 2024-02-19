Главная » Новости



13:00, 19 февраля 2024 года Орловский психолог рассказала, вредны ли игрушки Хагги Вагги для психики ребенка Жутковатые, но трендовые персонажи интернет-игры до сих пор пользуются спросом.







Игрушки Хагги Вагги до сих пор пользуются спросом среди детей. Картинки и мемы с изображением персонажа по-прежнему гуляют по интернету. Отношение к нему неоднозначное из-за внешнего вида и безопасности – в прошлом году в 90% образцов игрушек Роскачество нашло фенол.



Игрушки также не должны причинять ребенку психологический вред. Как рассказала педагог-психолог Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Анна Силкина, нельзя однозначно утверждать о каком-то однобоком воздействии этих игрушек на разных детей. Для ребят, у которых определенный тип нервной системы, они не являются страшными.



Теперь куклу будут судить по новому ГОСТу. В черновом документе 13 основных пунктов: игрушка не должна побуждать к насилию, употреблению запрещенной продукции, не должна противоречить семейным ценностям и так далее. Новый стандарт качества могут принять уже в этом году.





