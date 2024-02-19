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14:30, 19 февраля 2024 года Под Орлом фура сбила молодую женщину Авария произошла в деревне Грачевка Орловского округа.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

ДТП, в котором пострадала 36-летняя женщина, случилось 16 февраля в 13 часов 50 минут на одной из АЗС Орловского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции, водитель большегруза "Скания" не увидел пешехода, когда сдавал задним ходом. Сбив орловчанку, фура не остановилась и затем врезалась в стоящий легковой автомобиль "Рено".



В результате аварии женщина получила телесные повреждения. После осмотра медиками, ее отпустили домой.



- За прошедшие выходные на территории региона всего было зарегистрировано 34 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими, в результате девять человек получили ранения, два человека погибли, - рассказали в региональном ведомстве.





Сергей Мерцалов



