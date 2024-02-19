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10:07, 19 февраля 2024 года

В Орловской области ищут 16-летнюю Милену Махмудову

Она пропала вечером 17 февраля.

Фото: ПСО "САРМАТ"

В Орловской области ищут 16-летнюю Махмудову Милену Фахратовну. Ориентировку на поиск опубликовал поисковый отряд "Сармат". Девушка ушла из дома в Болхове 17 февраля примерно в 17:20. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Пропавшая была одета в черную куртку, штаны, олимпийку и кроссовки белого цвета. На вид девушке 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русого цвета ниже плеч.

Информацию о пропавшей можно передать по телефонам:

• Полиция: 8 (4862) 43-32-32, 02 или 102 (с сотового);
• Дежурные службы поисково-спасательного отряда: 8 (800) 101-27-86, 8 (4862) 222-301.


Артем Ежаков
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