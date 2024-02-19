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12:00, 19 февраля 2024 года

Орловчанка стала фигуранткой уголовного дела, украв у пенсионерки 5000 рублей

С заявлением в полицию обратилась жительница Урицкого района.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Урицком районе возбудили уголовное дело за кражу, которую совершила 51-летняя женщина. С заявлением в полицию обратилась пенсионерка.

Правоохранители быстро установили местонахождение подозреваемой. Ею оказалась знакомая пожилой женщины, которая иногда помогала ей в хозяйственных делах. Она созналась в краже и пояснила, что увидела, как пенсионерка положила деньги под скатерть. Когда потерпевшая отвлеклась, чтобы накрыть на стол, злоумышленница забрала 5000 рублей. После она потратила сумму по своему усмотрению.

Ведется следствие. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Сергей Мерцалов
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