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17:00, 19 февраля 2024 года

В Орле проверили готовность аварийных и спасательных бригад

Смотр сил и средств прошел на территории "Спецавтобазы".



На площадке "Спецавтобазы" прошел смотр аварийных и спасательных бригад, которые будут задействованы в случае паводка. Проверку провели раньше обычного – первый мост в этом сезоне уже был затоплен в деревне Заречной. Сейчас следственный комитет проводит проверку по этому факту.

Свои аварийно-спасательные бригады на смотре представили полиция, спасатели, медики, энергетики и дорожники. Все они входят в городское звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участие приняли почти 30 единиц техники и 124 человека личного состава, включая дружинников "Бригады Катукова". Все службы прошли смотр без нарушений.

В случае ЧС будет организован подвоз продуктов питания, воды, теплых вещей. Особый контроль ведется за системами водо-, тепло- и газоснабжений, попадающих в зону затопления.

Смотр сил и средств проводится на территории Орловской области в десяти муниципальных образованиях. Проверка будет идти до конца февраля. Также проводятся тренировки с органами муниципальных образований.

Что касается прогнозов на половодье, то их гидрометцентр пока не дал.


Антон Сорокин
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