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15:30, 19 февраля 2024 года Все районы Орловской области имеют мусорных перевозчиков Об этом сообщили в "Зеленой роще".





Все районы Орловской области имеют перевозчиков по вывозу твердых коммунальных отходов. Их определили по результатам проведенных аукционов. Об этом сайту "Вести-Орел" рассказали в УК "Зеленая роща" в ответ на соответствующий запрос. Для обеспечения вывоза ТКО территория региона поделена на специальные зоны, которые включают в себя территории муниципальных образований.



Как добавили в "Зеленой роще", в настоящее время ситуация с вывозом ТКО в регионе стабилизировалась.





Артем Ежаков



