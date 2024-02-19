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11:00, 19 февраля 2024 года Орловских пожарных поблагодарили за спасение котенка Пушистый забрался на дерево и просидел там три дня.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В Главном управлении МЧС по Орловской области помогают не только людям, но и братьям нашим меньшим. Недавно за работу орловских спасателей поблагодарили неравнодушные жители Лужков.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП произошло 30 января этого года. За помощью обратилась жительница дома на улице Лужковской в Орле. Она сообщила, что на ветке дерева на уровне третьего этажа уже несколько дней сидит котенок. Сам он слезть не мог, помочь животному не смогли и местные жители.



Приехавшие на место сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части развернули пожарную автолестницу и сняли пушистого с дерева. За профессиональную работу орловцы выразили благодарность личному составу.





Сергей Мерцалов



