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11:00, 19 февраля 2024 года

Орловских пожарных поблагодарили за спасение котенка

Пушистый забрался на дерево и просидел там три дня.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В Главном управлении МЧС по Орловской области помогают не только людям, но и братьям нашим меньшим. Недавно за работу орловских спасателей поблагодарили неравнодушные жители Лужков.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП произошло 30 января этого года. За помощью обратилась жительница дома на улице Лужковской в Орле. Она сообщила, что на ветке дерева на уровне третьего этажа уже несколько дней сидит котенок. Сам он слезть не мог, помочь животному не смогли и местные жители.

Приехавшие на место сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части развернули пожарную автолестницу и сняли пушистого с дерева. За профессиональную работу орловцы выразили благодарность личному составу.


Сергей Мерцалов
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