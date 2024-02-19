Орловских пожарных поблагодарили за спасение котенка
Пушистый забрался на дерево и просидел там три дня.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
В Главном управлении МЧС по Орловской области помогают не только людям, но и братьям нашим меньшим. Недавно за работу орловских спасателей поблагодарили неравнодушные жители Лужков.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП произошло 30 января этого года. За помощью обратилась жительница дома на улице Лужковской в Орле. Она сообщила, что на ветке дерева на уровне третьего этажа уже несколько дней сидит котенок. Сам он слезть не мог, помочь животному не смогли и местные жители.
Приехавшие на место сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части развернули пожарную автолестницу и сняли пушистого с дерева. За профессиональную работу орловцы выразили благодарность личному составу.