Главная » Новости



9:30, 19 февраля 2024 года ФК "Орел" разгромил молодежку "СКА-Хабаровск" "Зелено-белые" отправили в ворота соперника шесть мячей.





ФК "Орел" в рамках сбора в Крымске провел вторую контрольную игру. "Зелено-белые" сыграли со "СКА-Хабаровск-2". Матч завершился со счетом 6:1 в пользу орловцев. Голы забили Евгений Рагулькин, Никита Красов, Артем Лукша, а также три игрока, находящихся в команде на просмотре.



Следующую игру на сборах ФК "Орел" проведет 21 февраля против ФК "Форте".



Напомним, что на минувших выходных ФК «Орел» получил аттестат ФНЛ. Участие клуба одобрено на заседании комиссии лиги, где рассмотрели 85 команд, участвующих в лиге 2А-Б. "Зелено-белые" будут играть во второй лиге 2Б, группа 3. Календарь их игр будет опубликован в начале марта.





Артем Ежаков



