Главная » Новости



17:00, 18 февраля 2024 года Чемпионат ЦФО по шахматам состоится в Орле Соревнования пройдут 21-23 февраля.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле пройдет чемпионат Центрального федерального округа среди мужчин по блицу и рапиду. Соревнования продлятся три дня.



Соревнования по быстрым шахматам запланированы на 21-22 февраля. В блиц спортсмены сыграют 23 февраля. Контроль времени в быстрые шахматы - 15+10 секунд за ход, в блиц - 3+2 секунды за ход.



Как сообщили в орловской шахматно-шашечной школе, в зависимости от количества предварительных заявок, доступ спортсменов из Орловской области может быть ограничен.





Сергей Силаев



