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8:00, 19 февраля 2024 года В орловском павильоне на ВДНХ пройдет день предпринимателя Он состоится 27 февраля.



Фото: пресс-служба правительства региона

Гости орловского павильона на международной выставке "Россия" смогут узнать о развитии малого и среднего предпринимательства. День станет завершающим событие отраслевых дней выставки. Планируется представить мероприятия как для самих предпринимателей, так и для тех, кто хочет открыть бизнес.



По информации пресс-службы правительства региона, гостям расскажут, как начать и развить свое дело, где получить необходимые знания и поддержку, а также дадут опробовать товары и услуги предпринимателей со всей страны.



В орловском павильоне пройдет конкурс "Нарисуй свой бизнес". Кроме того, в планах проведение беспроигрышной лотереи и раздача печений с предсказаниями.





Сергей Силаев



