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12:00, 18 февраля 2024 года Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Свердловском районе Погиб один взрослый человек, три ребенка травмировались.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

На трассе "Змиевка-Глазуновка-Тросна" Орловской области в 10.20 17 февраля столкнулись "Опель Зафира" и "Киа Рио". Машины двигались навстречу друг другу.



Погиб пассажир "Киа" на месте ДТП. Три пострадавших ребенка передвигались на "Опеле".



На место выезжал исполняющий обязанности прокурора района. Надзорное ведомство проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.



По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, на контроль также поставлен вопрос оказания медпомощи пострадавшим в ДТП несовершеннолетним.





Сергей Силаев



