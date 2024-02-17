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17:10, 17 февраля 2024 года ФК «Орел» получил аттестат ФНЛ Вчера состоялось заседание комиссии ФНЛ по аттестации клубов лиги для участия в соревновании в сезоне 2024.



Фото: телеграм-канал ФК "Орел"

ФК "Орел" успешно прошел аттестацию ФНЛ и получил право участвовать в соревнованиях в сезоне 2024.



Как сообщает тг канал "ФК Орел", участие клуба было одобрено на заседании комиссии ФНЛ, где было рассмотрено 85 клубов, участвующих в лиге 2А-Б.



"Зелено-белые" будут играть во Второй лиге 2Б, группа 3, и календарь их игр будет опубликован в начале марта.





Александра Бахтина



